Türksat, Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı Düzenleyecek

Türksat AŞ, sektör liderlerinin katılımıyla yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı düzenleyecek. Çalıştayda, Türkiye'deki uydu teknolojilerine yönelik yapılan çalışmalar ve son gelişmeler ele alınacak.

Türksat AŞ, sektör liderlerinin katılımıyla yakın yörünge ile küp uydu alanlarındaki en son gelişmelerin değerlendirileceği Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı düzenleyecek.

Türksat AŞ, Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde gerçekleştirilen TEKNOFEST İzmir'de uydu teknolojilerine yönelik yürüttüğü çalışmalardan örnekler sergileyip, katılımcılara yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.

Türksat AŞ Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, AA muhabirine, festivalde çocukların, gençlerin uyduları daha yakından tanıması için uydu maketleri sergilediklerini söyledi.

Stantta yer alan Türksat Çocuk Kulübünde çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini, artırılmış gerçeklik gözlüğüyle çocukları uzay seyahatine çıkardıklarını anlatan Ertok, bu etkinliklerle uydu-uzay teknolojilerine çocukların ilgisini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Uydu teknolojilerindeki son gelişmeler mercek altında

Ertok, uydu haberleşme hizmetlerinde son dönemde yaşanan gelişmelere ve Türksat AŞ'nin yürüttüğü çalışmalara ilişkin soruya karşılık, son yıllarda çeşitli firmalar tarafından alçak yörüngeden uydu hizmeti verilmeye başlandığını, takım uydular geliştirildiğini belirtti.

Türkiye'de de bu alanlarda çalışmalar yapıldığına işaret eden Ertok, şöyle konuştu:

"10 santim, 30 santim, 50-100 kilogramın altında küçük uydularla ilgili çeşitli üniversitelerde deneysel faaliyetler vardı. Ülkemizde artık bunu ticari faaliyete dönüştüren şirketler de kurulmaya başladı. Bu da geleceğe dönük çok önemli gelişmelerden. Biz yıllardır uydu operatörü olarak GEO yörüngede büyük uydularla çalışıyoruz ama küçük uydularda neler oluyor, neler yapılıyor takip ediyoruz. Hatta 2013 yılında İTÜ ile birlikte 3U boyutlarından bir KÜPSAT uydusu gönderdik.

18-19 Ekim'de Ankara'da Türksat Yakın Yörünge ve Küp Uydu Çalıştayı gerçekleştireceğiz. Ülke içerisinde bu alanda çalışan kim varsa, tüm paydaşlar, üreticiler, sunucular, fırlatıcıların hepsini bir araya getireceğiz. 6-7 konu başlığında panellerde konuşacağız. Türkiye olarak ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz, ne tür çalışmalar yapıyoruz, dünya nereye gidiyor gibi tartışmalar yapılmasını, bir sonuç bildirgesi oluşturulmasını istiyoruz. Buna da öncülük ettik. Özel sektör, kamu kurumu, ihtiyaç sahibi herkesin geleceği bir çalıştay olacak."

"Ülkemizden de bu yatırımlar çıkacaktır"

Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A projesinin aynı zamanda ülkenin en önemli AR-GE projelerinden biri olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"4 tonluk büyük bir uydunun tasarımını, üretimini, testini, tüm aşamalarını gerçekleştirdik. Kendi mühendislerimiz yaptı ve testlerin son aşamasındayız. İnşallah haziran ayında fırlatacağız. Bu kadar büyük ölçekli uyduları yapan bir ülkenin daha küçük, basit uydular yapabilme yeteneğini sorgulamaya gerek yok. Bunu yapabilecek durumdayız. Burada ölçek meselesi var. Sayıca fazla olan uydularla bu hizmeti sağlayabiliyorsunuz. Biz bu kabiliyete sahibiz, bunu bir fabrika gibi üretime çevirebiliriz. Bunun hangi alanda hizmet sunması gerekiyor, nerede bunun geri dönüşünü alabiliriz bunları değerlendirmeliyiz. Yaptığınız yatırımların geri dönüşünün olması gerekiyor. Alçak yörüngede sadece ülke temelli bir hizmet vermiyorsunuz. Uydular dünya etrafında döndüğü için daha çok global hizmet verme gibi bir durum var. Hangi alanda, piyasada ihtiyaçlar olduğunu belirleyip oralara yönelebilir miyiz tartışılması gerekiyor. Bunlar ülkemizde tartışılıyor daha da fazla tartışılacak. Yakın zamanda belki ülkemizde de bu tür yatırımlar çıkacaktır."