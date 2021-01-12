Son dakika gündem: Erzincan merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika gündem: Erzincan merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

12.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:58
Son dakika gündem: Erzincan merkezli FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 10 şüpheli yakalandı

Bir son dakika haberine göre Erzincan merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Erzincan merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "mahrem askeri yapılanması"nın deşifre edilmesi amacıyla çalışma gerçekleştirildi.

Erzincan, Ankara, İzmir, Çorum, Elazığ, Kırklareli, Van, Kahramanmaraş ile Şırnak'taki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, aktif görevde bulunan 10 muvazzaf asker gözaltına aldı.

Erzincan'a getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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