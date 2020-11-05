Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı

05.11.2020 10:27 | Son Güncelleme: 05.11.2020 10:30
Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı

Gelen son dakika haberlerine göre ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, ASELSAN Akademi çalıştayları ile üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduklarını belirtti.

ASELSAN'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, sanayi-üniversite iş birliğinde yeni ve öncü bir model anlayışıyla 2017 yılında çalışmalarına başlayan ASELSAN Akademi'nin 3. Çalıştayı, bu yıl Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde, protokol kapsamında yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi üst düzey yetkililerinin ve öğretim üyelerinin katılımıyla 2-4 Kasım'da düzenlendi.

Çalıştayın kapanışında konuşan Görgün, Türkiye'nin Ar-Ge'ye en fazla yatırım yapan şirketi olarak, bu yatırımı değere dönüştürecek insan kaynağının gelişimini, ülke sanayisinin gelişiminin de anahtarı gördüklerini vurguladı.

Sanayinin, akademik olarak desteklenmeden istenilen gelişmeyi sağlayamayacağı, milli ve yenilikçi teknoloji üretimi için üniversite ile sanayinin iş birliği içerisinde çalışmasının kaçınılmaz olduğuna dikkati çeken Görgün, "Çalışanlarımızın akademik gelişimlerine destek olmak ve tezlerini ASELSAN'da çalıştıkları alanda yapmalarına imkan sağlamak amacıyla, üniversite ve sanayiyi en güçlü yanlarıyla bir araya getiren, yeni ve yenilikçi bir model oluşturduk. Yükseköğretim Kurulu himayesinde gerçekleştirdiğimiz bu model ile hem sanayinin hem de akademinin ihtiyaçlarını çıktı odaklı karşılayabilecek, dünyada daha önce eşi görülmemiş bir sistem ortaya konulmuş oldu." değerlendirmelerinde bulundu.

Oturumlarda 11 farklı teknoloji ele alındı

ASELSAN çalışanlarından oluşan teknoloji mentorları, 11 farklı teknoloji alanında sanal oturumlarda, şirketin üzerinde çalıştığı teknoloji ve ürünler ile altyapı imkanlarını paylaştı.

Çalıştayda, ASELSAN bünyesinde yer alan Araştırma Merkezi'nin, merkezi otonom, yapay zeka, ileri malzemeler ve biyosavunma alanlarında yürüttüğü teknoloji geliştirme çalışmaları üzerine sunumlar da yer aldı.

ASELSAN Akademi'de 575 yüksek lisans, 70 doktora öğrencisi eğitimine devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

İlgili Haberler

Rus fizikçiler 'geleceğin dedektörünü' geliştiriyor
Rus fizikçiler 'geleceğin dedektörünü' geliştiriyor
Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Gökbel Barajı'nda su tutulmaya başlandı
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen 'Manavgat susamı'nda rekolte arttı
Osmanlı'da saray sofralarını süsleyen "Manavgat susamı"nda rekolte arttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Demet Akalın Yonca Evcimik İzzet Yıldızhan Kenan İmirzalıoğlu
Spor Fatih Terim Mbaye Diagne Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Geleceğin teknolojileri ASELSAN Akademi Çalıştayı'nda ele alındı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.11.2020 10:57:07. #1.15#
title