Son dakika! Fethiye'de polis ekipleri eğlence mekanlarını denetledi
Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 polis, Cumhuriyet Mahallesi Tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki 20 eğlence mekanında denetim yaptı.
İşletmelerin evrak kontrollerinin gerçekleştirildiği uygulamada, yaklaşık 500 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.
Yaklaşık 2 saat süren denetlemede, iki işletmeye cezai işlem uygulandı, aranan bir kişi gözaltına alındı.
Ekipler saat 00.00'da işletmelerdeki müzikleri kapattırdı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, orman yangınları sonrası yürütülen çalışmalar hakkında konuştu: (1)
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Antalya ve Muğla'daki orman yangınları)1305 konut ve 600 ahır projelendirildi, 1100 konut ve 600 ahırın da...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: "(Orman yangınlarında hasar gören yapılar) Antalya ve Muğla'da 1100 binanın yıkım çalışmalarını tamamladık."