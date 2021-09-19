Son dakika! Fethiye'de polis ekipleri eğlence mekanlarını denetledi - Haberler
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Son dakika! Fethiye'de polis ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

AA / Ali Rıza Akkır - Haberler | Güncel
Son dakika! Fethiye'de polis ekipleri eğlence mekanlarını denetledi

Son dakika haber: Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 40 polis, Cumhuriyet Mahallesi Tarihi Paspatur Çarşısı'ndaki 20 eğlence mekanında denetim yaptı.

İşletmelerin evrak kontrollerinin gerçekleştirildiği uygulamada, yaklaşık 500 kişinin GBT sorgulaması yapıldı.

Yaklaşık 2 saat süren denetlemede, iki işletmeye cezai işlem uygulandı, aranan bir kişi gözaltına alındı.

Ekipler saat 00.00'da işletmelerdeki müzikleri kapattırdı.

AA / Ali Rıza Akkır - Son Dakika Haberleri
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