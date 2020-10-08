Son Dakika | Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı
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Son Dakika | Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

08.10.2020 15:16 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:21
Son Dakika | Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Kryamyan görevden alındı

Son dakika haberleri: Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan imzaladığı kararnameyle Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'ı görevden aldı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan imzaladığı kararnameyle Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi Başkanı Argişti Kryamyan'ı görevden aldı.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar devam ederken ağır kayıplar veren Ermenistan'da sular durulmuyor. Ermenistan iç siyasetinde Başbakan Nikol Paşinyan başarısızlıkla suçlanmaya başlanırken, Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'dan yeni bir hamle geldi. Ermenistan Cumhurbaşkanlığı sitesinden yayınlanan kararnameye göre Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Argişti Kryamyan'ı resmen görevden aldı. Görevden alınmaya dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Kryamyan'ın yerine kimin görevlendirileceği konusunda da bilgi aktarılmadı. - ERİVAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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