Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi...
28.10.2020 13:09 | Son Güncelleme: 28.10.2020 13:14
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz