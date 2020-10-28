Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi...

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Karikatürle şahsımı hedef aldığını duydum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne yaptığını görmek amacıyla da olsa itibar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için karikatüre bakmadım."