Son dakika: Çorum'daki 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi öldü
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Son dakika: Çorum'daki 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi öldü

08.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 08.01.2021 11:24
Son dakika: Çorum'daki 2020 yılında trafik kazalarında 16 kişi öldü

Son dakika gelişmesine göre Çorum'da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 1966 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çorum'da 2020 yılında meydana gelen 2 bin 751 trafik kazasında 16 kişinin hayatını kaybettiği, 1966 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kaza sayısında geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 10 azalma görüldüğü belirtildi.

Çorum'da son 10 yılda motorlu taşıt sayısının yüzde 37, sürücü belgesi sayısının da yüzde 46 arttığına dikkati çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimizde 2019 yılında 1321, 2020 yılında ise yüzde 18 düşüşle 1083 yaralanmalı kaza meydana gelmiştir. 2019 yılında 2 bin 486, 2020 yılında ise 1966 kişi yaralanmıştır. 2019 yılında meydana gelen 12 ölümlü trafik kazasında 16, 2020 yılında meydana gelen 14 ölümlü kazada da 16 kişi ölmüştür. 2019 yılında toplam 3 bin 51, 2020 yılında ise 2 bin 751 kaza olduğu, kaza oranlarında yüzde 10'luk azalış olduğu tespit edilmiştir.

Trafik güvenliği uygulama belgesi ile ortaya konulan hedefler doğrultusunda yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme, bilinçlendirme ve algı yönetimi faaliyetleri sonucunda il genelinde polis sorumluluk bölgesinde 2011 yılında 32 olan can kaybı sayısı 2020 yılı sonunda 16'ya düşüp yüzde 50 azaltma hedefine ulaşılarak önemli başarı sağlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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