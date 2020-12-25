Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Son dakika haberine göre Boş sokaklar Polis ekiplerinin denetimi AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.