Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
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Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

25.12.2020 22:44 | Son Güncelleme: 25.12.2020 22:48

Son dakika haberine göre Boş sokaklar Polis ekiplerinin denetimi AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Boş sokaklar

Polis ekiplerinin denetimi AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, saat 21.00'de başlayan ve 28 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması
Son Dakika | AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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