Somaspor'da kulüp başkanlığına Mustafa Aydın seçildi

TFF 3. Lig ekibi Somaspor'da yönetim belirlendi.

Kulüp tesislerinde yapılan olağanüstü kongrede, 20 yıl aradan sonra profesyonel lige yükselen Somaspor'un yeni başkan ve yönetim kurulu üyeleri seçildi.

Mustafa Aydın'ın başkanlığındaki kulübün yönetim kurulu Cem Doğan, Mehmet Yeşil, Ramazan Karakaya, Hakan Aydın, Ahmet Haşim Demirler, Haydar Güllü, Abdullah Karış, Zekeriya Aydın'dan oluştu.

Başkan Aydın, Soma'da faaliyet gösteren şirket yetkililerinden ve iş insanlarından oluşan bir yönetim listesi belirlediklerini, öncelikli hedeflerinin de takımı bu sezon TFF 3. Lig'de tutmak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA