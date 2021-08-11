Söke'de sezonun ilk pamuk hasadı gerçekleştirildi

Türkiye'nin pamuk ambarı Söke Ovası'nda ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Türkiye'nin pamuk ambarı Söke Ovası'nda ilçesinde sezonun ilk ürünü hasat edildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde sezonun ilk hasadı, Gölbent Mahallesinde Mutlu Ak'a ait 2 dönümlük arazide yapıldı. İlk hasat 60 kilogramlık ürün çırçır işletme fabrikasına getirildi. Söke'nin ilk pamuğuna sembolik olarak kilogramı 200 liradan fiyat verildi. Sezonun ilk pamuk teslim töreninde Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, üretici Mutlu Ak'a teşekkür plaketi verdi.

Açıklama yapan Söke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tanyeri, "Sökemizde pamuk çok önemli bir yere sahip. İlk hasadın başlaması bize gurur ve mutluluk veriyor. Üreticilerimizin 1 yıl boyunca vermiş olduğu emeğinin karşılığını önümüzdeki günlerde görmeye başlayacak. Tüm üreticilerimize 2021 sezonu hayırlı uğurlu olsun, bol bereketli bir sezon olmasını diliyoruz," diye konuştu.

Çırçır fabrikasının sahibi Veysel Saplı da "Kurak bir kıştan sonra korkarak pamuk ekti çiftçilerimiz ancak yine de koordineli çalışmalar sonucunda su sıkıntımızı atlattık. İnşallah bu sezon verimlerimiz de güzel çıkacak." değerlendirmesinde bulundu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı