SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS, DENETİMLERİNE BAŞLADI
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SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS, DENETİMLERİNE BAŞLADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ardından İstanbul'da 39 ilçe de polis ekipleri 00.00'dan sonra denetimlerine başladı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASIYLA BİRLİKTE POLİS, DENETİMLERİNE BAŞLADI
23.05.2020 06:05 | Son Güncelleme: 23.05.2020 06:05
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 İl'de 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilmesi ardından İstanbul'da 39 ilçe de polis ekipleri 00.00'dan sonra denetimlerine başladı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri de denetimlerine başladı. Denetimlerden biri 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa istikametiydi. Polis ekipleri araçları durdurarak evrak ve kimlik kontrolü yaptı. Yapılan evrak incelemelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilen kişilere ceza işlem uygulandı. Diğer bir denetim noktalarından birisi de D-100 Karayolu Ayvansaray mevkii oldu. Polis ekiplerinin kent genelindeki denetimleri devam ediyor.

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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