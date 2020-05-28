Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı
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Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı

Adana'da iki gelini ve iki oğlu tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı, ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü.

Sokağa atılan yaşlı kadına oğlu sahip çıktı
28.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 28.05.2020 13:17

Adana'da iki gelini ve iki oğlu tarafından sokağa atılan 7 çocuk annesi hasta ve engelli kadına önce yardımsever vatandaş sahip çıktı, ardından polisin ulaştığı çocuklarından biri evine götürdü.

Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahalles'inde 75 yaşındaki Sakine Çamer, böbrek yetmezliği nedeniyle hastaneye giderek diyalize girdi. Aynı zamanda kalp yetmezliği bulunan ve tekerlekli sandalyeye bağlı olan yaşlı kadın, diyalize girdikten sonra hastaneden çıkıp çocuklarının evine gitti. Daha sonra 50 yıldır yaşadığı, kocasından kalan ve çocuklarının da bulunduğu eve gitti. Ancak yaşlı kadın iki gelini ve oğlu tarafından evde kalmasına izin verilmeyerek sokağa bırakıldı. Sokakta kalan yaşlı kadın gözyaşlarına boğuldu. Bunun üzerine vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı kadını alıp polis merkezine götürdü. Bu arada polis yaşlı kadının çocuklarına ulaşmaya çalıştı. Yaşlı kadının Cengiz Çamer isimli çocuğu telefonlara olumlu cevap vererek annesinin yanına geldi. Bu arada Adana Valisi Mahmut Demirtaş da yetkililere kadınla ilgilenilmesi talimatı verdi.

"Beni darp ettiler"

Yaşlı kadın polis merkezinde, gelinlerinin ve oğullarının kendisini darp ettiğini ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Kadın daha sonra oğlu Cengiz Çamer tarafından evine götürüldü. Yaşlı ve hasta kadın, olay nedeniyle çok üzüldüğünü, bir tek oğlunun kendisine sahip çıktığını söyledi.

Cengiz Çamer ise yenge ve kardeşlerinin annesini günlerce aç bıraktığını, bakmadığını ve bu nedenle annesinin hastanede 3 ay tedavi gördüğünü belirterek, "Bu süreçte de anneme kimse bakmadı. Herkes öldü diye ümidini kesti. Ancak o zaman da ben ve eşim baktık. Annemde hem şeker hem kalp hem de böbrek yetmezliği hastalığı var. Enfeksiyon kaptığı için ayağı kesilme tehlikesi atlattı. Bu durumdaki kadın hastaneden çıktıktan sonra onu sokağa atmak vicdansızlık. Bunu yapanlar da öz kardeşlerim. Bir de annemi darp etmişler. Ancak ben anneme her zaman bakarım" diye konuştu.

Bu arada, yaşlı kadının oturduğu tekerlekli sandalyenin de sokaktaki bir vatandaş tarafından geçici olarak verildiği ortaya çıktı. Kadını sokakta yerde gören bir vatandaşın emanet olarak tekerlekli sandalyesini verdiği, bu nedenle Adana Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü tarafından tekerlekli sandalye alınarak kadına teslim edildiği öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İHA

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