SOGEP 4 Projeye Destek Verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 yılı kapsamında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi sonucunda Sivas ilinden 4 proje destek alacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 2021 yılı kapsamında, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) koordinasyonunda yürütülen proje teklif dönemi sonucunda Sivas ilinden 4 proje destek alacak.

Bakanlığa sunulan ve destek almaya hak kazanan yaklaşık 4, 7 milyon TL değerindeki projeler için toplamda 4 milyon TL hibe desteği sağlanacak. Her ilden desteklenebilecek azami proje sayısı 4 olan program kapsamında Sivas ilinin 4 projesi de destek alacak. Bu sonuç ile Sivas, SOGEP 2021 yılı kapsamında Türkiye'de en başarılı bulunan iller arasına girmeyi de başardı.

Sivas il merkezi ve ilçelerde desteklenecek projeler vasıtasıyla tarımsal üretim ve kırsal kalkınma desteklenecek, kadın istihdamı ve dezavantajlı grupların sosyal yaşama katılımı artırılacak, yöresel ürünlerin marka değeri yükseltilecek, coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması sağlanacak. Ulaş, Suşehri ve Akıncılar'da yürütülecek projeler sonucu kurulacak üretim tesisleri, ilçelerimizde yer alan kadın kooperatiflerinin iştiraki ile sürdürülecek.

Suşehri'nde Kadınlar, Marmelat, Reçel ve Pekmez Üretecek

Suşehri Kaymakamlığı tarafından Suşehri Sezai Karakoç Tarım MTAL ve Suşehri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında sunulan proje sonucunda kurulacak yapıyı Suşehri Kadın Kooperatifi işletecek. Proje kapsamında üretimi ilçe ve çevresinde gerçekleştirilen tarımsal ürünlerin işlenerek yöresel ürünlere dönüştürülmesi sağlanacak, coğrafi işaretli ya da aday ürünlerin üretilmesi ve paketlenmesi sağlanacak. Kurulacak tesiste marmelat, reçel ve pekmez gibi ürünler kadın istihdamı sağlanarak üretilecek.

Sivas'ın Zeron Bulguru Markalaşacak

Ulaş Kaymakamlığı tarafından sunulan proje ile bölgenin önemli potansiyel ürünlerinden biri olan Zeron buğdayının üretimi yaygınlaştırılacak. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait eski bir bina onarılarak burada Zeron bulguru üretim tesisi kurulacak. Proje ile kadın istihdamı ve tarımsal üretim desteklenecek, ilçede bulunan kadın kooperatifi ise tesisin üretim ve satışını gerçekleştirecek.

Sivas'a Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi Açılıyor

Sivas Belediye Başkanlığı, SOGEP'den aldığı destek kapsamında Fatih Mahallesi'nde Aşçılık ve Pastacılık Mesleki Eğitim Merkezi açacak. "Ekmeğimiz Aşımız" sloganı ile hayata geçecek olan proje ile bölgedeki kadın istihdamı da artacak. Proje, belediyeye ait bir bina da hayata geçecek. Proje ile bölgede bulunan 5 okulda sağlıklı beslenme teşvik edilecek, bölgede yaşayan dezavantajlı vatandaşların günlük sağlıklı yemek ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olunacak. Kurulması planlanan mesleki eğitim merkezinde 200 kadının eğitim almasını sağlamak daha sonra bu kursiyerlerin kendi iş yerlerini kurmaları için start-up eğitimi vermek de projenin diğer özel hedefleri arasında yer alıyor.

Akıncılar İlçesi Reçel, Marmelat, Salça ve Sirke Üretecek

Akıncılar Belediyesi tarafından sunulan Akıncılar Yöresel Gıda Üretim Tesisi Projesi kapsamında hali hazırda kadınlar tarafından üretilmekte olan yöresel gıda ürünlerinin üretiminin tek bir çatı altında toplanması amaçlanıyor. Belediyeye ait bir binanın onarılması suretiyle kurulacak yöresel ürün üretim tesisi ile reçel, marmelat, salça, sirke vb. gibi katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin artırılması sağlanacak.

Kaynak: Habermetre