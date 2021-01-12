Sivas'taki oda başkanlarından AA'ya ziyaret

Sivas'taki bazı oda başkanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas'taki bazı oda başkanları, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Anadolu Ajansı (AA) Sivas Bürosu'nu ziyaret etti.

Sivas Tesviyeciler ve Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ve beraberindeki oda başkanları, ziyarette AA çalışanları ve tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Esnafın ve basın mensuplarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde fedakarca çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Demirgil, nisan ayında yapılacak Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulunda başkanlığa aday olduğunu hatırlattı.

Demirgil, esnaf için çok sayıda projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, banka gibi sadece esnafa kredi veren bir kooperatif olmayacaklarını, esnafın her sorunlarıyla yakından ilgileneceklerini ifade etti.

Sivas'ın gelişimine de katkı sağlamaya çalışacaklarını dile getiren Demirgil, "Projelerimiz arasında kooperatif bünyesinde bir fabrika açmak da var. Araç alt takımları, tekstil veya milli savunma alanında hizmet verecek bir fabrika kurmayı planlıyoruz. Yine 1500 üyemize ucuz ve uygun ödeme planlı konutlar yapacağız. Sivas Esnaf Vakfı'nı kuracağız. Bu vakıf aracılığıyla esnafımıza destek olacağız. Seçilmemiz durumunda çok sayıda projeyi de hayata geçireceğiz." diye konuştu.

Ziyarette Demirgil'e, Berberler Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ömer Şeker, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şaban Yalman, Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Rafet Raif Aydın, Pazarcılar ve Komisyoncular Esnaf Odası Başkanı Adem Argın, Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Ahmet Yıldız ve Hafik İlçesi Esnaf Odası Başkanı Burhan Koçak da eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde