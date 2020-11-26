Sivas'ta Kovid-19 kısıtlamalarına uymayan kıraathane sahibi ve 16 müşteriye para cezası

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı tespit edilen kıraathane sahibi ile 16 müşteriye toplam 9 bin 422 lira ceza uygulandı.

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına uymadığı tespit edilen kıraathane sahibi ile 16 müşteriye toplam 9 bin 422 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında olmasına rağmen faaliyetine devam eden bir kıraathane denetlendi.

Denetimde, iş yerinde işletmenin sahibi ile 16 kişi olduğu tespit edildi.

Kısıtlamalara uymayan kıraathane sahibine 3 bin 150 lira, müşterilere ise 392'şer lira olmak üzere toplam 9 bin 422 lira idari para cezası uygulanarak, işletme kapatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde