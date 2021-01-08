Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
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Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

08.01.2021 19:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 19:19

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da gözaltına alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde 6 evden hırsızlık yapan 5 şüpheli, Malatya'da gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palanga Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine 01 AGP 127 aracı durdurdu.

Araçta bir miktar uyuşturucu, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 2 hızar, çok sayıda bakır mutfak araç gereci ve çeşitli ev eşyaları ele geçirildi.

Araçtaki 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki ifadelerinde, ele geçirilen malzemeleri Sivas'ın Gürün ilçesindeki 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etti.

Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı
Sivas'ta evlerden hırsızlık yapan 5 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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