4 Eylül Sivas Kongresi'nin 98'inci yıl dönümü kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında valilik öncülüğünde, İl Özel İdaresi ve Sivas Belediyesi koordinesinde bu yıl 6'ncısı düzenlenen 'Sivas Kitap Günleri' sona erdi.



8-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen kitap günleri Sivas halkının yoğun ilgisini gördü. 90 stantta 175 yayınevi ile 150'ye yakın etkinliğin gerçekleştirildiği 6. Sivas Kitap Günleri'nde 46 söyleşi gerçekleştirildi. Kitap günleri kapsamında kentte yedi gün misafir olan yayınevleri, tarihi kent meydanında kitaplarını sergileyerek, kitapseverlerin yoğun taleplerine cevap verdiler. Tanınmış ve her biri kendi alanında geniş okuyucu kitlesine sahip olan birçok yazar, şair, sporcu ve akademisyen Buruciye Medresesi'nde yaptıkları söyleşilerin ardından kalabalık kitlelerle imza programı gerçekleştirdiler.



Kitap günlerinin son gününde değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Davut Gül'ün yanı sıra, Belediye Başkanı Sami Aydın ve Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya da katıldı.



Vali Gül, Sivas Kitap Günleri'nin çıtasının her geçen gün yükseldiğini belirterek, "Kitap günleri gelişiyor. Bu sene geçen seneden daha iyi oldu. Bunu katılımcıların memnuniyetinde görüyoruz. Bunu söyleşiye gelen değerli misafirlerimizden duyuyoruz. Yayın evlerinden ve satılan kitaplardan görüyoruz." dedi.



Gül, programların çok iyi planlandığını belirterek, "İlimizin değerlerine olabildiğince yer vermeye çalıştık. Yayın evlerini olabildiğince sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Geçtiğimiz yıllarda Sivas İl Özel İdaresi'nin finansmanını karşıladığı kitap günlerini bu sene belediyemiz ile yarı yarıya ortak yaparak gerçekleştirdik. İçimiz çok rahat. Vatandaş memnuniyetini, Sivaslıların ilgisini burada görüyoruz. Dolayısı ile bu organizasyonu yapmaya devam edeceğiz. Bu organizasyon Sivaslılarla bütünleşti. Emeği geçen İl Özel İdaremizin genel sekreterine ve personellerine, belediye başkanımıza ve personellerine, organizasyon firmasına, basın mensuplarına, her bir kardeşimize teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Gül, ayrıca kitap günleri boyunca 150 bine yakın kitap satıldığını da sözlerine ekledi. Öte yandan kitap fuarında en az kitabın 7 kitapla Türk Dil Kurumu'nun standında satıldığı öğrenildi. - SİVAS