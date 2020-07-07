Sivas Belediye Başkanı Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı
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Sivas Belediye Başkanı Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi.

Sivas Belediye Başkanı Bilgin kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı
07.07.2020 15:29 | Son Güncelleme: 07.07.2020 16:04

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kurban vekaletini Hayat Ağacı Derneğine verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, derneğin faaliyetleri hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, Sosyal Yardım İşleri Müdürü Murat Ökten ve Gıda Bankası Koordinatörü Emrullah Ünal'dan bilgi alan Bilgin, vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Hayat Ağacı Derneğinin, hayır sahiplerinin bağışlarını Gıda Bankası vasıtası ile ihtiyaç sahiplerine market ortamında ulaştırdığını ifade eden Bilgin, Hayat Ağacı Derneğinde vekaletle kurban kampanyasının bu yılda devam ettiğini belirtti.

Belirlenen büyükbaş kurban hisse bedelinin bin 600 lira olduğunu aktaran Bilgin, "Hemşehrilerimiz bu ücreti banka yoluyla veya bizzat Hayat Ağacı Derneğine uğrayarak ödedikleri takdirde kendi adlarına sağlıklı, seçilmiş, şartlara uygun kurbanlıklarımızı sağlıklı ortamda keserek ihtiyaç sahiplerimize ulaştıracağız. Yine ayriyeten 5 kg eti de bayramın ikinci gününden itibaren isteyen hisse sahiplerimiz gelip Hayat Ağacı Derneğinden kendileri alabilir." ifadelerini kullandı.

Başkan Bilgin daha sonra kurbanını Hayat Ağacı Derneğine bağışladı.

Kaynak: AA

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