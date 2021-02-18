Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kamerada
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Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kamerada

18.02.2021 15:01 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:21

Son dakika gelişmesine göre ŞİŞLİ'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

ŞİŞLİ'de bir restorana düzenlenen baskında koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye 69 bin 380 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 23.25 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Teşvikiye Caddesi'nde bulunan bir restoranda çok sayıda kişinin bulunduğu  bilgisi alındı. Harekete geçen ekiplerin yaptıkları kontrolde, içerde yemek servisi yapıldığı ve kişilerin sosyal mesafe kurallarına aykırı davrandıkları tespit edildi. 1593 Sayılı Umum Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesince içeride bulunan 20 kişiye her birine 3 bin 469 liradan olmak üzere toplam 69 bin 380 lira  para cezası kesildi. İş yeri sorumlusu hakkında da "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan adli işlem yapıldı. 

(Fotoğraf)


Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kamerada
Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kamerada
Son dakika haberi | Şişli'de kısıtlamada restorana baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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