Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı.
Şırnak-Cizre kara yolu 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirmeye trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan