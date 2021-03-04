Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı
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Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

04.03.2021 14:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14
Şırnak'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şırnak-Cizre kara yolu 5. kilometresi Konak Mahallesi mevkisinde yolun yağışlı ve kaygan olması nedeniyle bir tır, 2 kamyonet ve 2 otomobilin karıştığı zincirmeye trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 6 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Payan

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