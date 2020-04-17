Sineksiz bir Edremit için mücadele devam ediyor Balıkesir'in Edremit Belediyesi yaklaşan yaz mevsimi öncesinde Şubat ayında başladığı sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Edremit Belediyesi yaklaşan yaz mevsimi öncesinde Şubat ayında başladığı sinekle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Edremit Belediyesi, dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Covit-19) salgını ile mücadele ederken diğer yandan da yaz aylarının en büyük sorunlarından olan sinekle mücadeleye devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Şubat ayında başlayan mücadele kapsamında larva döneminde sazlık alanlar, yeşil alanlar, dere ve çay yataklarıyla sinek ve haşerelerin barınabileceği sulak alanlar ilaçlanıyor.

Park ve Bahçeler Müdürü Yusuf Madanoğlu, "Belirlenen program ve Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın talimatları doğrultusunda larva devresi olarak bilinen Şubat ayında başlattığımız çalışmalar hız kesmeden devam ediyor" dedi.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan da Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği sinekle mücadeleyi ilçe belediyesi olarak sürdürüldüklerini kaydetti. Başkan Arslan, "Edremitliler'in sineksiz bir yaz geçirmeleri için ekiplerimiz ilçemizin dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. Bu günleri atlatıp yine meydanlarımızda, parklarımızda hemşerilerimizle bir araya geleceğiz. Ancak bu günlerde tüm vatandaşlarımızın bir süre daha evlerinde kalmalarını rica ediyorum" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA