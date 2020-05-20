Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın
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Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın

Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Sincan'da medikal malzeme fabrikası deposunda yangın
20.05.2020 14:30 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:30

Ankara'nın Sincan ilçesinde medikal malzeme üretilen bir fabrikanın deposunda yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Malıköy Mahallesi'nde medikal malzeme üretimi yapılan 4 katlı fabrikanın deposunda, henüz bilinmeyen nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

İtfaiyenin çabalarıyla kısmen kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangın, fabrika deposunda hasara yol açtı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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