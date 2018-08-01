Sincabı, Kedisi, Güvercini Bir Arada Yaşıyor

MARDİN (İHA) – Mardin'in Artuklu ilçesinde, işletmeci Mesut Doğan'ın sincap, güvercin ve kedileri bir arada yaşamaya alıştırdığı kafe, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Mardin'in tarihi Revaklı Çarşısı'nda işletmecisinin sincap, muhabbet kuşu, kedi ve güvercinleri bir arada yaşamaya alıştırdığı kafeye gelen şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen hayvanların dostluğu ile ilgili ilk başlarda zorluk çektiğini ifade eden işletme sahibi Mesut Doğan, hayvanların ilk başlarda çekingen olduğunu ama daha sonra sevgiyi aşıladığı bir ortama dönüştürdüğünü söyledi. Hayvanların doğasında vahşilik olmadığını dile getiren Doğan, "Yıllardan beri gönüllü olarak hayvan hakları ile ilgili birçok şeyle ilgilendim. Doğayla iç içe olduğum için onların bir arada olması beni de çok mutlu ediyor" dedi.

"İlk başta çekingenlerdi"

Her şeyin doğanın bir parçası olduğunu ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

"Bizler de doğanın biz parçasıyız. Hayvanlarımı hiç bir şekilde alıştırmadım. Sadece yan yana yemeklerini koyuyordum. İlk baştaki tepkileri çekingendi ama daha sonra sevgiyi aşıladığım bir ortam oldu burası. Eğer bir hayvan bir insana ısınmıyorsa mutlaka o insanda bir kusur vardır. O kusurun nedeni artık bizim göremediğimiz ama hayvanların duyduğu, gördüğü onların doğasından kaynaklı bir şey. Hayvanlar için diyebileceğim tek şey keşke herkes hayvanların asıl dünyasına girip onları görebilse, sonra kendi insanlığını, kendi merhametini sorgulayabilse." - MARDİN