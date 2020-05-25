Şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi
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Şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.

25.05.2020 16:18 | Son Güncelleme: 25.05.2020 16:22

Şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde iki gündür etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ve ağaçlar devrildi.

Edinilen bilgilere göre, Silvan ilçesinde fırtınayla birlikte etkili olan sağanak yağış nedeniyle ev duvarı ile ağaçlar şiddetli yağış ve rüzgara dayanamayarak kökünden sökülüp devrildi. İlçeye bağlı Boyunlu kırsal mahallede bir vatandaşa ait evin duvarları yıkılıp bahçesindeki ağaçlar kökünden söküldü. Tehlike oluşturan bir çok dal ise vatandaşlar tarafından budandı.

Şiddetli yağmur ve fırtına ağaçları devirdi

Kaynak: İHA

Manşet

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