Sıcak havaya rağmen sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi
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Sıcak havaya rağmen sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

Sıcak havaya rağmen sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi Çocuklar ikinci sokak izinlerinin tadını çıkardı Uşak'ta sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 4 saatlik izinlerinde parklara giderek eğlendi.

20.05.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:46

Sıcak havaya rağmen sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

Çocuklar ikinci sokak izinlerinin tadını çıkardı

UŞAK - Uşak'ta sokağa çıkması kısıtlanan 14 yaş altı çocuklar, 4 saatlik izinlerinde parklara giderek eğlendi. Sıcak havadan bunalan bazı çocuklar ise zaman zaman çeşme altında serinlemenin ardından özgürlüklerinin tadını çıkardı.

Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 14 yaş altı çocuklara bugün ikinci sokağa çıkma izni verildi. Bunu fırsat bilen çocuklar 4 saatlik izinlerini dolu dolu geçirdi. Sıcak hava bazı çocukların eğlenmesine engel oluşturmazken, sıcaktan bunalan bazı çocuklar ise çeşme altlarında serinlemenin ardından oyunlarına devam etti. Aileleriyle birlikte sokağa çıkan çocuklar özledikleri akranlarıyla birlikte doyasıya oyun oynadı.

Sokağa çıktığı için mutlu olduğunu belirten Yelda Kırkaya, "Çok güzel hissediyorum, çok güzel geçiyor ve mutluyum. Arkadaşlarımla gezeceğim, oturup sohbet edeceğim. Onlarla oturup konuşmayı, dertleşmeyi özledim" dedi.

4 saatlik vaktini gezerek değerlendirdiğini ifade eden Yağız Mert Vural ise arkadaşlarını çok özlediği için yasak olsa da onlara sarıldığını ifade etti.

Sıcak havaya rağmen sokaklar çocuk sesleriyle şenlendi

Kaynak: İHA

Manşet

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