Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı

Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da servis minibüsünün motosiklete çarptığı trafik kazasında bir kadın hayatını kaybederken oğlu ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Serik ilçesi Belek turizm yolunda saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı iş yerinde çalışan ve Serik istikametine giden Ramazan Günal ile Ayşe Günal'ın bulunduğu motosiklete, M.K.'nin kullandığı 07 C 82392 plakalı servis minibüsü çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosiklette yolcu olarak bulunan Ayşe Günal olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü oğlu Ramazan Günal, ağır yaralı olarak özel bir hastanede tedavi altına alındı. Kaza sonrası durumu öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Günal'ın cenazesi Serik devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, kaza sonrası soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Kaldırımda yürürken tabancayla öldürüldü, köpeği bir an olsun başından ayrılmadı
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Şile'de dehşet anları! Hayatlarını kurtarmaya çalışan cankurtaranı bıçakladılar
Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var
Turistleri taşıyan safari aracı kaza yaptı! 1 ölü, 9 yaralı var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Alişan Demet Akalın Kadir Doğulu Mohammed Al Saloussi
Spor Ali Koç Arda Turan Aytaç Kara Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Servis minibüsü motosiklete çarptı: Anne ve oğlunu ölüm ayırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 01:10:12. #1.16#

title