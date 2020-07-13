Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8640 liradan, avro 7,7770 liradan güne başladı.
13.07.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:04
İstanbul serbest piyasada dolar 6,8640 liradan, avro 7,7770 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 6,8630 liradan alınan dolar, 6,8640 liradan satılıyor. 7,7760 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 7,7770 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 6,8680 lira, avronun satış fiyatı ise 7,7750 lira olmuştu.
Kaynak: AA