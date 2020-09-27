Son dakika haber | Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada -...
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Son dakika haber | Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada -...

27.09.2020 11:35 | Son Güncelleme: 27.09.2020 11:59
Son dakika haber | Sarıkamış'ta çatılarda dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kamerada -...

Son dakika gündem haberi: Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, indikleri mahallede tek katlı evlerin çatısında dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kameraya yansıdı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, indikleri mahallede tek katlı evlerin çatısında dolaşıp sokaktaki çöp konteynerlerinde yiyecek arayan bozayılar kameraya yansıdı.

İlçedeki sarıçam ormanlarında yaşayan bozayılar, İnönü Mahallesine inerek çöp konteynerlerindeki yiyeceklerle karınlarını doyurdu.

Çöp konteynerlerinde yiyecek arayan, sokak köpekleriyle mücadele eden bozayıların duvarların üzerine çıkışını, evlerinin balkonundan ya da araçlarından izleyen mahalle sakinleri, polisi arayarak yardım istedi.

Polis ekiplerinin kontrol ettiği mahallede bir süre daha dolaşan bozayılar daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu.

Bozayıların tek katlı evlerin çatılarında ve caddelerde dolaştığı o anları AA kamerası da görüntüledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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