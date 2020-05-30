Şanlıurfa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 3 yaralı
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
30.05.2020 23:47 | Son Güncelleme: 31.05.2020 00:06
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Vakkas Arslan'ın kullandığı 27 LS 476 plakalı otomobil, Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında, Muhittin Sağır idaresindeki 63 LS 417 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki Emine Karadağ yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Halfeti Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Kaynak: AA