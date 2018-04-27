Samsun Tso ile Hollanda&türkiye Ticaret Odası Arasında İş Birliği

Hollanda&Türkiye Ticaret Odası Ethem Emre, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile protokol imzaladıklarını belirterek, "Amacımız her iki ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni fırsatlar yaratarak daha güçlü ticari ilişkiler kurmak" dedi.

Samsun TSO ile Hollanda'daki Türklerin kurduğu Hollanda&Türkiye Ticaret Odası arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Emre, Samsun TSO'da yapılan törende Hollanda ile Türkiye arasında ticari ve hukuki iletişimi sağlamak amacıyla dernek statüsüyle 2013 yılında Amsterdam'da faaliyete başladıklarını söyledi.

Türkiye ve Hollanda arasında köprü vazifesi üstlenerek dış ticaretle ilgili en önemli adreslerden biri haline gelmenin misyonları olduğunu aktaran Emre, "Amacımız her iki ülke arasında yer alan sektörler ve firmalar için yeni fırsatlar yaratarak daha güçlü ticari ilişkiler kurmak. Bu vesileyle Samsun TSO ile protokol imzaladık. İnşallah bu protokol ile gurbette yaşayan Samsunluları ekonomik olarak memleketlerine yatırım yapmaya teşvik edeceğiz. Samsun'da aş, iş ve istihdam sağlayacağız." dedi.

Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da en büyük amaçlarından birinin kentin ticaretini ve ihracatını geliştirmek olduğunu kaydetti. İmzaladıkları protokolün amacının da bu yönde olduğunu dile getiren Emre, şöyle devam etti:

"Samsun'un en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hollanda geliyor. İnşallah imzaladığımız iş birliği protokolüyle ikili iş birliği fırsatları yaratarak kentimizin ihracatını daha üst seviyelere taşıyacağız. Dört başlıktan oluşan protokol, ticaret alanında etkin iş birliğinin kurulması, desteklenmesi ve geliştirilmesi için tarafların üyeleri ile Hollandalı firmalar arasında etkin iletişim sağlanmasına yöneliktir. Samsun ve Hollanda'da mevcut olan sektörel pazar ve spesifik iş fırsatlarını içeren ekonomi, ticari ve sanayi alanlarda bilgi alışverişinde bulunmasına vesile olacağız."