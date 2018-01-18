Samsun'daki Deaş Operasyonu
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 Iraklıdan biri tutuklandı.
Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 Iraklıdan biri tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 12 Ocak'ta gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden İhsan Jasim Muhammed Ali Al Yasili'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin daha önce Sakarya'da yürütülen DEAŞ operasyonunda gözaltına alındığı, örgütle bağlantılı olduğu ve fotoğraflarının yer aldığı iddia edildi.
Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.