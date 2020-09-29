Samsun'da tartıştığı kızını bıçaklayan baba gözaltına alındı

Samsun'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Samsun'da tartıştığı kızını bıçakla yaralayan baba polis ekiplerince gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Irak uyruklu Y.A.M.A. (53), tartıştığı kızı Y. M.A'yı (18) göğsünden bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi ile yaralı genç kız, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Saldırgan baba Y.A.M.A. polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayın nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız