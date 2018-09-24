Samsun'da Kaçakçılıkla Mücadele

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 23 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ve 400 paket tütün ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan Azerbaycan uyruklu 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekkeköy ilçesi uygulama noktasında şüphe üzerine Iğdır'dan İstanbul'a giden midibüsü durdurdu.

Araçta arama yapan ekipler, midibüsün tavanında ve yan bölümünde 23 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara ile 25 gramlık poşetler halinde 400 paket tütün ele geçirdi.

Operasyonda Azerbaycan uyruklu Senan S. ve Zaur S. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Senan S. tutuklandı, Zaur S. ise salıverildi.