Şalvarlı yamaç paraşütü...Hopka Dağı'nda ilk kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi
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Şalvarlı yamaç paraşütü...Hopka Dağı'nda ilk kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi

Şalvarlı yamaç paraşütü.

06.07.2020 10:12 | Son Güncelleme: 06.07.2020 10:29

Şalvarlı yamaç paraşütü...Hopka Dağı'nda ilk kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi

Yöre halkı şalvarları ile yamaç paraşütüyle gökyüzünde lavanta bahçelerine süzüldü

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde bulunan Hopka Dağı eteklerinde ilk kez gerçekleşen Yamaç Paraşütü Festivalinde yöre halkı şalvarları ile gökyüzünden lavanta bahçelerine süzüldü.

Feke'de doğa sporcularının 2007 yılında girişimci ve doğa sporcusu Mustafa Işık'ın ilçesini turizme kazandırmak için bin 600 rakımlı Hopka Dağında başladığı yamaç paraşütünde bu yıl ilk düzenlenen festivalde yöre halkı şalvarları ile gökyüzünden havalandı.

Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, ilçenin turizme kazandırılması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirterek, ilk kez deneyimlediği yamaç paraşütünün çok güzel bir duygu olduğu söyledi.

Bir çok sporcu ile yöre halkı da yamaç paraşütü etkinliğine katılarak Adana'nın yöresel kıyafeti şalvarı ile gökyüzünde uçmanın keyfini yaşadılar.

Öte yandan, yamaç paraşütü sporu için ilçeye gelen sporculara ve vatandaşlara Tapaneli Kadın Kooperatifi yöresel ürünlerin sunumu yaparak yöresel kantoron yağı, turunç tatlısı ve aromatik bitkiler ile misafirleri karşıladılar.

Şalvarlı yamaç paraşütü...Hopka Dağı'nda ilk kez Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi

Kaynak: İHA

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