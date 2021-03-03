Sakarya'da "at nalı" böbreğinde taş bulunan hasta kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu
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Sakarya'da "at nalı" böbreğinde taş bulunan hasta kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu

03.03.2021 12:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:03
Sakarya'da

Sakarya'da nadir görülen "at nalı" böbreğe sahip olduğu belirlenen hasta, böbreğindeki taşlardan kapalı yöntemle yapılan ameliyatla kurtuldu.

Sakarya'da nadir görülen "at nalı" böbreğe sahip olduğu belirlenen hasta, böbreğindeki taşlardan kapalı yöntemle yapılan ameliyatla kurtuldu.

Vücudunun sağ tarafında ağrı şikayetiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SEAH) Üroloji Kliniğine başvuran hastanın tetkikleri sonucunda, "at nalı" böbreklerinde 3-4 santimetre büyüklüğünde taş bulunduğu tespit edildi.

Hasta, Doç. Dr. İbrahim Çimen ve Op. Dr. Yavuz Tarık'ın kapalı yöntemle yaptığı operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyat hakkında bilgi veren Doç. Dr. Çimen, normal şartlarda böbrekteki taşlara sırttan girilerek müdahale edilmesi gerektiğini belirterek, "Fakat hastamızın ameliyat öncesi filmlerinde bağırsakların böbreğin önüne geldiği görüldü. Hastamıza aynı zamanda laparoskopik (kapalı yöntemle karnın içerisine girilmesi) olarak da müdahale edip bağırsakları böbreğe giriş yolundan çekerek sırttan böbreğe girmeyi planladık." dedi.

Op. Dr. Tarık ise kapalı operasyonların açık ameliyatlara göre avantajlı olduğunu ifade etti.

Kapalı ameliyatlarda hastanın normal yaşamına çok daha kısa sürede döndüğünü ve ağrılarının daha az olduğunu aktaran Tarık, şunları kaydetti:

"Takiplerinde herhangi bir sorunu olmayan hastamızı kısa süre içerisinde şifa ile taburcu ettik. Hastamızın sağlığına kavuşmasının ve ağrılarının dinmesinin bize yaşattığı mutluluğun yanında, SEAH'ta ilk defa uygulanan bu ameliyatın başında olmanın ve bu ameliyatı gerçekleştirmenin gurunu yaşamaktayız. Sağladıkları imkanlar nedeniyle İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü'ye, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay'a ve SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis Demir'e, tüm ameliyathane ve servis çalışanlarına teşekkür ederiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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