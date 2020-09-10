Sahte içki ve kaçakçılık operasyonu Adana'da düzenlenen sahte içki, kaçak etil alkol ve tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Adana'da düzenlenen sahte içki, kaçak etil alkol ve tütün operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki üretildiğini belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramalarda satışa hazır 414 litre sahte rakı ile 25 litre etil alkol bulundu.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurduğu bir araçta yaptığı aramada ise kaçak 170 kilogram tütün ele geçirdi.

Sahte içki ve kaçakçılıkla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA