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Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu

Ordu'da beyin ölümü gerçekleşen kadının organları 4 hastaya umut oldu

Sağlık Haberleri

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 4 hastaya nakledilecek.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 4 hastaya nakledilecek.

İlçenin Dolunay Mahallesi'nde dün, T.A. (33) idaresindeki 52 ACD 159 plakalı kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan Özgür Öztürk'ün (30) kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkilileri, Öztürk'ün organlarının bağışlanması için yakınlarıyla görüştü.

Görüşmenin olumlu sonuçlanması üzerine Öztürk'ün karaciğer, kornea ve böbrekleri operasyonla alındı.

Organ bekleyen hastalara nakledilmek üzere Özgür Öztürk'ün karaciğeri Antalya'ya, korneası Samsun'a, böbrekleri ise Erzurum'a gönderildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Sağlık

Özgür Öztürk Dolunay Fatsa Ordu Sağlık Haberler

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