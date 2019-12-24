Sağlık-Sen Paramedikler Günü'nü kutladı

24.12.2019 12:58 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:04

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabatullah Anmal ve beraberindekiler, Şırnak 112 Komuta Kontrol Merkezi'ni ziyaret ederek çalışanların Paramelikler Günü'nü kutladı.



Programa Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan Vekili Sabatullah Anmal, Sağlık-Şırnak Şube Başkan Yardımcısı Sefer Göktaş ve Disiplin Kurulu üyesi Zübeyir Güngör, Şırnak Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Arı Avni Erbil, Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Öz Sağlık-İş sendikasını temsilen Mehmet Eburi, Şırnak Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Nafiz Dayanan, Acil Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü paramedik Leyla Acar ve 112 Başhekimi Dr. Onur Dayanan ile komuta çalışanları katıldı.



Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkan vekili Sabatullah Anmal, Şırnak 112 Komuta Merkezi'nde görev yapan sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek günlerini kutladıklarını söyledi. Anmal, "24 saat boyunca canları pahasına can kurtarmaya çalışan fedakar cefakar sağlık camiamızın güzide paramedikleri zor şartlarda 7 gün 24 saat fedakarlıkla çalışırken biz Sağlık-Sen ailesi onları yalnız olmadıklarını hissettirmek gece ve hafta sonu mesaiye bakmaksızın çat kapı ziyaret edip günlerinde onların yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Paramediklerimizin günlerini kutluyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından Paramedikleri Günü nedeni ile pasta kesilip çalışanlara dağıtıldı. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA