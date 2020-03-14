Sağlık Bakanlığının 'yılın hekimi' ödülünü, Mersin'de Ballı ve Serin aldı
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Mersin, Güncel

Sağlık Bakanlığının 'yılın hekimi' ödülünü, Mersin'de Ballı ve Serin aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'yılın hekimi' ödülüne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ballı ile Erdemli Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezinden Aile Hekimi Yusuf Taner Serin layık görüldü.

14.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:39
Sağlık Bakanlığının 'yılın hekimi' ödülünü, Mersin'de Ballı ve Serin aldı

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen 'yılın hekimi' ödülüne, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ballı ile Erdemli Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezinden Aile Hekimi Yusuf Taner Serin layık görüldü.


Mersin İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu yıl İstanbul'da yapılması planlanan ödül töreninin, dünyada devam eden pandemi sebebi ile iptal edilmesinden dolayı Mersin'de 'yılın hekimi' seçilen Ballı ve Serin'e teşekkür belgeleri İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı tarafından verildi. Ballı ve Serin'i makamında ağırlayan Bahçacı, görev yapan tüm sağlık çalışanlarının özverili ve fedakar bir şekilde hizmet verdiklerini belirterek, "Bakanlığımız tarafından her yıl düzenlenen 'yılın hekimi' etkinliği, manevi olarak arkadaşlarımızı ödüllendirmeyi amaçlıyor. Kendilerine verilen bu ödül, aslında onların şahsında görev yapan tüm sağlık çalışanlarına verilen bir ödül. Ben bir kez daha kendilerini tebrik ediyor başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.


"Yaşattığı manevi haz hiçbir maddi değer ile ölçemez"


Belge takdiminden sonra kendisini bu ödüle layık görenlere teşekkür eden Doç. Dr. Ballı, "Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde göreve başladığım andan itibaren hastane yönetiminin bana tanıdığı imkanlar ve ekibim ile birlikte literatüre girecek operasyonları başarı ile gerçekleştirdik. Birçok hastamıza derman olduk. Hastalarımızın operasyon sonrası yeni bir hayata başladıklarını görmenin bana ve ekip arkadaşlarıma yaşattığı manevi haz hiçbir maddi değer ile ölçemez. Bundan sonra da görevimizi en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisinde olacağız" ifadelerini kullandı.


"Tüm yorgunluğum sona eriyor"


Hizmet verdiği bölgede yaşayanlar ile güçlü bir bağı olan Aile Hekimi Yusuf Taner Serin de "Koruyucu sağlık hizmetlerinde görev yapan bir hekim olarak, kendi bölgemde yaşayan vatandaşlarımızı ailemin bir parçası olarak görüyorum. Hizmet verdiğim bölge coğrafi olarak Mersin'in en kırsal bölgelerinden biri. Bana bağlı köyleri haftanın 4 günü ziyaret ediyorum. Sağlık sorunlarını elimden geldiği ölçüde gidermeye çalışıyorum. Ziyaret esnasında insanların yüzündeki mutluluk ve minnet ifadesini gördüğüm zaman tüm yorgunluğum sona eriyor. Yılın hekimi ödülüne layık görüldüğümden dolayı mutlu oldum" diye konuştu.


Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ballı, kendi alanında birçok operasyonu ilk defa gerçekleştiren kişi olup, alanında yaptığı başarılı operasyonlar ile ödül almaya hak kazandı. Erdemli Sarıkaya Aile Sağlığı Merkezi Aile Hekimi Yusuf Taner Serin ise kendisine bağlı 11 köye haftanın 4 günü mobil sağlık hizmeti vermesi, halk ile oluşturduğu güçlü bağ sayesinde aile sağlığı merkezinin tadilatının bağışçılar tarafından yapılmasını sağlaması ve yaz döneminde nüfusu 60 binlere çıkan bölgede özveri ile hizmet vermesinden dolayı ödüle layık görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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