Sağlık Bakanlığından Bursa'ya 3 ambulans ve 2 medikal kurtarma aracı tahsisi

BURSA (AA) - Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Acil Sağlık Hizmetleri filosunu güçlendirmek üzere Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 tam donanımlı ambulans ve 2 medikal kurtarma aracı teslim alınarak hizmete sunuldu.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne 2022 yılı ocak ayında da biri 4x4 olmak üzere toplam 3 acil yardım ambulansı ile bir 4x4 UMKE medikal kurtarma aracı ve bir 4x2 UMKE acil müdahale aracı tahsis edildi. Böylece 2020 ekim ayından itibaren 2'si yeni doğan, 4'ü 4x4 olmak üzere Bursa'ya tahsis edilen yeni ambulans sayısı 33 oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Bursa 112'nin gerek kentsel gerek kırsal vakalara ulaşmada Sağlık Bakanlığının belirlediği kriterleri karşıladığına dikkati çekti.

Kentteki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu sayını da artırdıklarını belirten Yavuzyılmaz, "İlimizde 2020 yılı ekim ayından bugüne kadar toplam 10 yeni Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu açtık. İstasyon sayımız 82'den 92'e yükseldi. Profesyonel acil sağlık hizmetleri personelimiz, gençleşmiş ambulans filomuz, yeni ve sayısını artırdığımız acil sağlık istasyonlarımızla ilimizde kent merkezinden kırsala varıncaya 7 gün 24 saat acil sağlık hizmeti veriyoruz." ifadesini kullandı.

Yavuzyılmaz, Kovid-19 salgınının yaşandığı bir dönemde dahi büyük sıkıntı ve zorluklara rağmen acil sağlık hizmetlerine yatırımların devam ettiğini aktardı.

Geçen ay gönderilen UMKE araçlarının zorlu koşullarda hareket kabiliyetine sahip olduğu bilgisini paylaşan Yavuzyılmaz, "Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerimiz de her türlü olağan dışı durum ve afet olaylarında yeterli ve nitelikli sağlık hizmeti sunuyor. Yeni gelen UMKE araçlarımızla gücümüze güç kattık. İlimize bu yatırımların kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Yeni ambulanslarımız ve UMKE araçlarımız hayırlı uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Sürücülere "Ambulansın geçişine yol verin" çağrısı

Dr. Yavuzyılmaz, 112 ekiplerinin saniyelerle yarışarak vakaya ulaştıktan sonra hasta kişiye müdahale edip hastaneye zamanında yetişmek için çaba sarf ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu nedenle trafikte sürücülerin fermuar tekniğini uygulayarak ambulansa yol vermeleri önemli. İkiden fazla şeritli ve emniyet şeridi olmayan yollarda sağdaki araçların yolun sağına, soldakilerin ise yolun soluna yanaşarak orta kısımdan ambulansın geçişine yol verin. Vatandaşlarımızın trafikte ambulansa yol verme konusunda hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."