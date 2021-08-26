Roma-Trabzonspor maçının ardından
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Roma-Trabzonspor maçının ardından

Roma-Trabzonspor maçının ardından
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün skor olarak yenilmiş olduklarını ancak sahadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bugün skor olarak yenilmiş olduklarını ancak sahadan başları dik ayrıldıklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, şunları kaydetti:

"İlk 20 dakika oyun kontrolü, organizasyonu, topa sahip olma, oyun hakimiyeti tamamen bizim elimizdeydi. Rakip şöyle bir rakip: Tamamen 2. bölgede sabırla bekleyen, merkezi kapatan, fizik kalitesi yüksek ve kenara da çok şiddetli baskı yapan bir takım. Özellikle böyle geçiş takımına karşı enine oynamamız gerekiyor. Aslında iki maçta, rakibin geçişinden üç gol yedik. İlk 20 dakika rakibin geçişinden yediğimiz gol, sonra oyun devreye kadar dengeli şekilde gitti."

İkinci yarının başında yine iyi oynadıklarını belirten Avcı, "İkinci yarının başlangıcı yine ilk 20 dakikası oyun da pozisyon zenginliği de bizdeydi. Rakibin kalecisi o anda devreye girdi. O anda 1-1'e gelse oyun o anlamda biraz daha bizim lehimize dönüp, daha dengeli olabilecekti. O 20 dakikanın sonunda yine geçişten yediğimiz gol. Sonrasında zihinsel yorgunluk, oyundan kopma ve özellikle de 5 değişikliğin 4'ünün sakatlık nedeniyle olması bizi üzdü." ifadelerini kullandı.

Avcı, maçta sakatlanan oyuncuların durumuyla ilgili olarak sağlık ekibinden henüz bir bilgi almadığını ancak üç gün sonra yine lig maçına çıkacaklarını bu nedenle çok fazla toparlanma zamanları olmadığını söyledi.

Teknik direktör Avcı, şöyle konuştu:

"Bugün baktığımızda seviyesi yüksek, tarihi kültürü başarılarla dolu bir Roma, kalecilerini de tebrik etmek lazım ve başlarında da Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde çalıştığı her ligde kupa almış bir teknik direktör. Böyle bir takıma karşı oynadık. Belki skor olarak yenildik ama oyun olarak yenilmedik, başımız dik çıktık. Oyun içindeki detaylarla kazanırsın ya da kaybedersin. Bugün itibarıyla baktığınızda detaylarla kaybettik. Onun için rakibimizi tebrik ediyorum."

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho da maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Roma ve Trabzonspor gibi iki köklü, güçlü ve kaliteli takımın, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin henüz play-off turunda karşılaşmasının üzerine düşünülmesi gerektiğini belirterek, "Bugünkü maç gülünç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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