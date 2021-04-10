Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
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Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı

Demirören Haber Ajansı / Abdullah UZUN - Haberler | Güncel
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düşen çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düşen çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, 4 saat süren çalışmayla yolu yeniden ulaşıma açtı.

Çamlıhemşin ilçesi Çat Vadisi grup yolunun Sudüşen mevkisinde dün akşam saatlerinde çığ düştü. Çığ nedeniyle 5 köyün yolu ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çamlıhemşin İlçe Özel İdaresi ekipleri, yaklaşık 3 metreye ulaşan kar kütlelerini iş makineleriyle temizledi. Ekipler, 4 saat süren çalışma ile yolu yeniden ulaşıma açtı.Kale Köyü Muhtarı Mehmet Ali Yanmışoğlu, "Her yıl bu bölgede çığ düşüyor. Ekiplerin mücadelesi ile yol ulaşım açılıyor. 5 köye hizmet veren bu yola mutlaka çığ tüneli yapılması gerekir. Yoksa bu her yıl devam edecek" dedi.


Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı
Rize'de çığ düşen yol, 4 saatte açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah UZUN

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