Rıdvan Dilmen'den Arda Turan Kararına Sert Tepki: Bu Bir İntikam Kararıdır

Rıdvan Dilmen, Arda Turan'a çıkan 16 maçlık tarihi cezayı NTV ekranlarında değerlendirdi.

Dilmen kararın adil olmadığını söylerken, "Bir yerlere gelince Türkiye'de rahatsız edici kişiler durumuna düşüyorsunuz. Daha önce milli takım olayındaki görüşüm farklıydı. Arda'nın ceza almasını düşünüyorum ama kötü örneğe kötü örnekle cevap vermek istemiyorum. 16 maçlık ceza, TFF ve kurulların bugüne kadar aldığı ve alamadığı saçmasapan, adil olmayan kararlarına bir yenisinin eklenmesidir" ifadelerini kullandı.

"BU BİR İNTİKAM KARARIDIR"

Arda Turan'ın son dönemdeki vukuatlarının verilen cezada etkili olduğunu kaydeden Dilmen, "Bu adil ise, daha önce niye eksik ceza veriliyordu? 16 maçlık ceza hukuka uygun mudur? Vicdan olarak, Kemal hocaya ve Erdinç hocaya davranışını tavsiye etmem mümkün değil. Arda Turan'a 16 maç ceza verdik, artık yapamazlar diyorlar ya, bunun 2 mislini yapana yine veremeyecekler. Arda Turan'ı toplum önünde itibarsızlaştırmaya TFF de, hukukçular da alet olmuştur. Bu kasıtlı, bilerek, intikam duygusuyla alınmış bir karardır. Uçakta yaşananlar, federasyon başkanıyla yaşananlar falan. Ne yaparız Arda'ya dediler ve Arda da istediklerini verdi onlara. adımın Rıdvan Dilmen olduğu kadar eminim, bir daha da böyle bir ceza asla ve asla veremeyecekler. Arda ceza almalıydı ama bu 16 maç geçmişten birikimle büyüyen bir intikam kararıdır" dedi.

Kurulların adil kararlar vermediğini vurgulayan yorumcu, "Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tekrarına karar verildi ama aynı kurul Fenerbahçe'ye 3 maç ceza ve 1 milyon lira da para cezası verildi. Böyle bir şey varsa, Beşiktaş niye 3-0 hükmen galip sayılmıyor? Adil olmayan yüzlerce dosya açıkladılar. Bunu toplum da, kamu vicdanı da biliyor" diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde bu tarz cezalar çıkmayacağını söyleyen Rıdvan Dilmen, "Engin Baytar da fazla ceza almıştı. Bunun 2 katını yapanları yine sahalarda ve kulübede gördük" değerlendirmesini yaptı.