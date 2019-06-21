Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mezuniyet töreni

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, "Geçmişin ideolojik ve yapısal prangalarından yeni yeni kurtulan Türkiye, bölgesel ve küresel etkinliğini artırabilmek için pek çok ülke ile kıyasıya rekabet içine girmiştir. Ülkelerin en büyük zenginliği ve paha biçilemez varlığı olan bilgili, becerili ve donanımlı insan sermayesinin yetiştirilmesinden üniversiteler, birinci derecede sorumludur." dedi.

Karaman, RTEÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, henüz 13 yıllık bir üniversite olmalarına rağmen eğitim öğretim, araştırma geliştirme altyapısı, akademik kadro, eğitim kalitesi, kurumsallaşma gibi birçok alanda kendilerinden önce kurulmuş üniversiteleri geride bırakarak önemli başarılar elde ettiklerini söyledi.

Üniversitede 464'ü yabancı uyruklu olmak üzere 19 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü belirten Karaman, huzurlu bir eğitim öğretim, araştırma geliştirme ve başarılı akademik bir yıl geçirdiklerini anlattı.

Karaman, geçen yıl "Çay genetik kaynaklarının toplanması, karakterizasyonu, mahafazası ve yeni çay çeşit adaylarının belirlenmesi" konulu KAMAG 1007 projelerinin TÜBİTAK tarafından onaylandığına işaret ederek, 5 milyon liralık bütçeli bölgenin en önemli ticari ürünü çayla ilgili projeyi ÇAYKUR Genel Müdürlüğü ile ortak yürüttüklerini aktardı.

Üniversitelerinin her alanda gelişim ve değişimi yakaladığına dikkati çeken Karaman, şöyle devam etti:

"Bu başarı çok önemlidir ancak yeterli değildir. Çünkü ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği 2023 ve 2071 hedeflerine ulaşmak, dünyadaki en büyük 10 ekonomik güçten biri olmak ve muasır medeniyetler seviyesine çıkmak gibi bir hedefimiz var. Geçmişin ideolojik ve yapısal prangalarından yeni yeni kurtulan Türkiye, bölgesel ve küresel etkinliğini artırabilmek için pek çok ülke ile kıyasıya rekabet içine girmiştir. Ülkelerin en büyük zenginliği ve paha biçilemez varlığı olan bilgili, becerili ve donanımlı insan sermayesinin yetiştirilmesinden üniversiteler, birinci derecede sorumludur. Onun için üniversiteler olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, eğitim öğretim ve araştırma yoluyla bilim, kültür, sanat, ekonomi, teknoloji, sanayi ve siyasete katkılarımızı artırmanın ve en üst düzeye çıkarmanın yollarını aramak durumundayız."

Karaman, öğrencilere de tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Eğitim hayatınız boyunca elde ettiğiniz bilgileri sürekli güncelleyerek ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma hedefine katkı vermek mecburiyetindesiniz. Hangi işi yaparsanız yapın, insanı ve insana hizmet etmeyi sevmeniz gerekmektedir. Ahlaka riayet ve adaleti gözetmek temel prensibiniz olsun.

Kimsesizlerin kimi, mazlumların ve mağdurların umudu olan bir liderin, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini taşıyan üniversitemizden mezun olduğunuzu unutmayın. Hayatınızın hiçbir anında sizleri yetiştiren ve sizlere destek veren insanlara karşı vefasızlık göstermeyin.

Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve milletin menfaatleri, sizlerin kırmızı çizgileri ve ortak paydası olsun."

Konuşmaların ardından çeşitli alanda dereceye giren öğrencilere plaket verildi.

Programa Rize Valisi Kemal Çeber, Belediye Başkanı Rahmi Metin ile öğretim üyeleri ve öğrencilerle aileleri katıldı.

Kaynak: AA