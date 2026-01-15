Uluslararası Ayder Forumu'nda önemli mesajlar! "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" masaya yatırıldı
Rize'de bu yıl 2'ncisi düzenlenen Uluslararası Ayder Forumu, "Enerji, Güvenlik ve Diplomasi" başlığıyla bakanlar ile uluslararası temsilcileri bir araya getirdi. Birbirinden önemli mesajların verildiği foruma; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez, yerli ve yabancı basın mensupları katıldı.
Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.