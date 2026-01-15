Uluslararası Ayder Forumu'nda önemli mesajlar! 'Enerji, Güvenlik ve Diplomasi' masaya yatırıldı

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.