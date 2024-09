Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: " Bingöl'ün hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşu var" "Bingöl Ak Parti'mize Türkiye'nin şartları her ne olursa olsun destek verdi""2002 yılında Bingöl'de 5 kilometre olan yolu, 238 kilometreye çıkarttık"

BİNGÖL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz Bingöl'ü Allah rızası için seviyoruz. Çünkü Bingöl'ün hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşu var. Bingöl'ümüz kurulduğundan bu tarafa Cumhurbaşkanımıza en üst düzeyde destek verdi. Yine Bingöl'ümüz Ak Parti'mize Türkiye'nin şartları her ne olursa olsun destek verdi" dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu AK Parti İl Başkanlığı toplantı salonunda 'Basın ve 3 Kademe Teşkilat Buluşması' programında açıklamalarda bulundu. 2002 yılında Bingöl'de sadece 5 kilometre bölünmüş yolun olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Yürürseniz bir saatte yürürsünüz. Bugün 238 kilometre bölünmüş yolumuz var. Yine Bingöl'ümüzde 24 tane köprü varmış ama küçük küçük köprüler, hepsinin uzunluğu 900 metreymiş. Biz 7 buçuk kilometre uzunluğunda 62 köprüye yükseltmişiz. İlimizde tünel yokmuş, 3 buçuk kilometre tünel yapmışız. Yine birçok komşu illere Bingöl'ümüzü bağlamışız. Bingöl'ümüzde tünel yokmuş biz 3 buçuk kilometre tünel yapmışız. Yine birçok komşu illere Tunceli ve Erzurum tarafından bir iki eksiklikler var onları biliyorum fakat diğer illere bölünmüş yollarla biz Bingöl'ümüzü bağlamışız. Halen devam eden 9 ayrı karayolu projemizin olduğunu da burada söylemek isterim. Demir yollarında Bingöl eskiden tanışmış bir ilimiz, bizde onları yenileyerek birçoğunu sinyalli elektrikli hale getirdik. Oradaki çalışmalarımız da devam ediyor. Buradaki havaalanımız 2013 yılında işletmeye açmışız. O yılda yaklaşık 29 bin civarında yolcumuz seyahat etmiş. Geçen seneki rakamımız ise 175 bin yolcuya ulaşmıştır. Havalanın da şuan da haftalık 12 sefer var dönüşünü de eklerseniz 24 sefer var. Bu anlamda Bingöl bir taraftan da gelişiyor" diye konuştu."Bingöl'ün bir duruşu var"Buraya gelmeden önce heyetle beraber, valilikte validen ihtiyaçlar noktasında bilgiler aldıkların da aktaran Bakan Uraloğlu, "Geçen bir siyasetçi abimiz biz eskiden köylere gittiğimiz zaman bizden 2 şey istiyorlardı bir tanesi ebe bir tanesi de imam fakat şimdi gittiğimizde bizden baz istasyonu ve internetin fiberli olanını istiyorlar. Bunları bizden isteyecek cesareti sağlayan bir Recep Tayyip Erdoğan var. Allah ondan razı olsun. Biz Bingöl'ü Allah rızası için seviyoruz. Çünkü Bingöl'ün hem bölgede hem de Türkiye'de bir duruşu var. Bingöl'ümüz Cumhurbaşkanımıza en üst düzeyde destek verdi. Yine Bingöl'ümüz AK Parti'mize Türkiye'nin şartları her ne olursa olsun destek verdi. Allah razı olsun. Bingöl'ün bu anlamdaki duruşu da yaklaşımı da bizlere güç verdi. Onun için Bingöl'e ne lazımsa bizde bütün gayretimiz ve imkanımızla yerine getirme gayreti içerisinde bütün ekibimizle beraber olacağız. Bingöl için yaptığımız güzel şeyler var ama Bingöl için yapmamız gerekenler de var. Onlara da çalışıyoruz. Ekibimizle beraber gerek bürokrasi tarafından gerekse siyasi tarafta bulunan ekiplerimizle beraber biz sizlerin dertleriyle dertlenmeye devam edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin. Buradan şunu da söyleyeyim, bu başarı ekip işidir. Bingöl'de sahada sizler çalıştınız. Önce kendi ailenize sonra komşunuza, mahallenize ve köyünüze sahip çıktınız en sonda seçim günü sandıklara sahip çıktınız. Bunların hepsi kıymetlidir. Onun için sizlere çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.