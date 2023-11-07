TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Üç milletvekili gündem dışı söz aldı. İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, yeni ticaret koridorları oluşturulması gerektiğini belirtti. AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van depremi sonrası yapılan konut ve diğer yapıları açıkladı. CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Özgür Özel'i tebrik etti. AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, organ bağışının önemine dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı.

Karaca, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

Konya'nın sorunları hakkında söz alan İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman, ürünlerin küresel pazarlara ulaşması için yeni ticaret koridorlarının oluşturulmasının şart olduğunu belirterek, Mersin Taşucu Limanı'na ulaşmak için yeni demir yolu yatırımlarına hız verilmesi gerektiğini söyledi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Van depreminin 12. yılı nedeniyle yaptığı konuşmada, "Depremden sonra 17 bin 500 konut, 8 bin 500 kırsalda konut, toplamda 26 bin konut, 33 cami, 15 okul, 150 iş yeri, 9 AVM ve 30 dönümlük araziye 500 dükkan, 50 ofis yapıldı." dedi.

CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, CHP genel başkanlığına seçilen Özgür Özel'i tebrik ederek, partisinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na teşekkür etti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Halit Yerebakan, Organ Bağışı Farkındalık Haftası dolayısıyla yaptığı konuşmada, organ ihtiyacının bağışları oldukça aştığını belirterek, " Türkiye, organ nakli konusunda dünya çapında övgüyü hak eden başarılara imza atmıştır. Fakat her yıl beyin ölümü sonrası hayatını kaybeden 2 bin vatandaşımızın organları çok az insanın hayatına umut oluyor. Organ bağışı sadece hayat kurtarmakla kalmaz; aynı zamanda sağlık sistemimizin sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlar. Organ bağışı süreçlerini hızlandıran ve teşvik eden; halkımızın farkındalığını artıran ve nihayetinde sayısız hayatı kurtaran bu politikaları ve reformları birlikte hayata geçirelim." diye konuştu.