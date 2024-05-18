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Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?

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Trendyol Süper Lig'deki son maçta Başakşehir ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Maçın sonucu ve Trabzonspor'un ligdeki konumu merak ediliyor. Maç sonucu ve Trabzonspor'un ligdeki yerini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?

BAŞAKŞEHİR- TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Başakşehir sahasında karşılaştığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?

BAŞAKŞEHİR- TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

73. dakikada sağ taraftan Kemen'in ortasında kale önünde Piatek'in bekletmeden vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı topu çeldi.

74. dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştıramadığı topu alan Figueiredo'nun ceza yayının gerisinden şutunda yan direğe çarpan top ardından kaleci Uğurcan'a da çarparak kornere çıktı.

87. dakikada sağ tarafta topla buluşan Figueiredo pasını Aleksic'e aktardı. Aleksic'in uzak mesafeden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner (Dubois dk. 78), Onur Ergün, Deniz Türüç (Serdar Gürler dk. 83), Kemen (Aleksic dk. 78), Berkay Özcan (Pelkas dk. 63), Davidson (Figueiredo dk. 63), Piatek

Yedekler: Deniz Dilmen, Lima, Keny, Emirhan İlkhan, Josef de Souza

Teknik Sorumlu: Mustafa Keçeli

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca (Orsic dk. 90+1), Bardhi, Fountas (Fernandez dk. 82), Onuachu (Enis Destan dk. 72)

Yedekler: Taha Tepe, Rayyan Baniya, Umut Bozok, Kerem Şen, Göktan Gürpüz, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Gol: Onuachu (dk. 45+2) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Ba, Deniz Türüç, Pelkas (Başakşehir), Mendy, Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Başakşehir- Trabzonspor maçı kaç kaç bitti? Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor kaçıncı oldu?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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