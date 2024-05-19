BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 19-20 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi!

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 20 Mayıs günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 20 Mayıs su kesintisi saatleri!

19 MAYIS BURSA SU KESİNTİSİ

Güncel Bursa su kesintileri için BURSA SU KESİNTİSİ LİSTESİ 'ne tıklayarak bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki BUSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Kestel İlçesi Kale Mahallesi Hafız Hasan Caddesi ve civarında 16.05.2024 ? 30.05.2024 tarihleri arasında 10:00- 16:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Tedbirli olunması rica olunur.

Plan.Tar: 16/05/2024 10:00 ~ 30/05/2024 16:00

Kesim Zamanı:16/05/2024 10:00

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BUSKI GENEL MÜDÜRLÜGÜMÜZ IÇMESUYU DAIRESI BASKANLIGI TARAFINDAN YAPILACAK ÇALISMALAR KAPSAMINDA INEGÖL ILÇESI AKHISAR MAHALLESI VE CIVARINDA 15.05.2024-15.06.2024 TARIHLERI ARASINDA 09:00 - 18:00 SAATLERI ARASINDA ZAMAN ZAMAN SU KESINTISI YAPILACAKTIR.TEDBIRLI OLUNMASI RICA OLUNUR.

Plan.Tar: 15/05/2024 09:00 ~ 15/06/2024 18:00

Kesim Zamanı:15/05/2024 09:00