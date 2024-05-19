Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli?

Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, VAR hakemi kim? Detaylar!

GALATASARAY FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelenin VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacak.

43 yaşındaki Maresca, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği Hollanda'daki mücadeleyi yönetmişti.

HOLLANDA'DAKİ MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

43 yaşındaki İtalyan hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı Konferans Ligi mücadelesinde görev yapmıştı. Sarı lacivertliler, Maresca'nın yönettiği Hollanda'daki maçı 1-0 kazanmayı bildi.

SON MAÇI 15 MAYIS'TA

Deneyimli hakem, son olarak 15 Mayıs'ta oynanan Atalanta-Juventus İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupayı müzesine götürdü.