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Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli?

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Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, VAR hakemi kim?

Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim? Süper Lig 37. haftasında oynanacak Galatasaray- Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı. 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Arda Kardeşler yönetecek. Peki, VAR hakemi kim? Detaylar!

GALATASARAY FENERBAHÇE VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye'nin kilitlendiği Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu. Bugün saat 19.00'da başlayacak mücadelenin VAR odasında İtalyan hakem Fabio Maresca görev yapacak.

43 yaşındaki Maresca, Fenerbahçe'nin Twente'yi 1-0 mağlup ettiği Hollanda'daki mücadeleyi yönetmişti.

Galatasaray Fenerbahçe maçı VAR hakemi kim oldu? GS FB yabancı VAR hakemi kim, nereli?

HOLLANDA'DAKİ MAÇI FENERBAHÇE KAZANMIŞTI

43 yaşındaki İtalyan hakem, bu sezon Fenerbahçe'nin Twente ile oynadığı Konferans Ligi mücadelesinde görev yapmıştı. Sarı lacivertliler, Maresca'nın yönettiği Hollanda'daki maçı 1-0 kazanmayı bildi.

SON MAÇI 15 MAYIS'TA

Deneyimli hakem, son olarak 15 Mayıs'ta oynanan Atalanta-Juventus İtalya Kupası finalinde orta hakem olarak düdük çaldı. Mücadeleyi 1-0 kazanan Juventus kupayı müzesine götürdü.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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